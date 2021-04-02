Son dakika haberi! Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 avukat hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 avukat hakkında gözaltı kararı
02.04.2021 09:44
Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hakim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hakim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hakim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında, 2 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı