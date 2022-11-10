Ankara'da 5 kişinin aynı evde ölü bulunduğu olayda korkunç detaylar: 1 hafta önce öldürülen şahısların cesetleri bazanın içinde bulundu - Son Dakika
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Ankara'da 5 kişinin aynı evde ölü bulunduğu olayda korkunç detaylar: 1 hafta önce öldürülen şahısların cesetleri bazanın içinde bulundu

11.11.2022 00:07

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aynı evde Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduğu olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şahısların 1 hafta önce öldürüldüğü belirlenirken, bir kişinin cesedinin elleri arkadan bağlı halde bir bazanın içinde bulundu.

Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde oturan Afgan uyruklu kişiden bir süredir haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, akşam saatlerinde yakınlarının verdiği adresteki binanın 2'nci katında bulunan dairenin kapısını çilingire açtırarak eve girdi. Polis, girdiği evde 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan araştırmada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu.

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bunun üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı, binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ev ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede 5 kişinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişinin, kimliklerinin belirlenmesi ve olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

BAŞSAVCILIK: KESİCİ ALET YARASIYLA EKS OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "10.11.2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesinde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür. Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu
Kaynak: DHA
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Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 5 kişinin aynı evde ölü bulunduğu olayda korkunç detaylar: 1 hafta önce öldürülen şahısların cesetleri bazanın içinde bulundu - Son Dakika

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