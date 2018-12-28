Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçen günlerde tutuklu bazı çocuklar ile infaz koruma memurlarının hafif şekilde yaralandığı olaylara ilişkin, "sosyal medyada suç teşkil edecek mahiyette paylaşımlarda bulunanlar" hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçen günlerde tutuklu bazı çocuklar ile infaz koruma memurlarının hafif şekilde yaralandığı olaylara ilişkin, "sosyal medyada suç teşkil edecek mahiyette paylaşımlarda bulunanlar" hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "21 Aralık 2018'de tutuklu çocuklar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle infaz koruma görevlilerinin müdahale ettiği ve müdahale sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun hafif şekilde yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli hesaplardan içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:12 Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel
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