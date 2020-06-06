Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır takma ismini kullanan S.E'nin, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Aleyna Çakır takma ismini kullanan S.E. hakkında yapılan paylaşımlara değinilerek, şunlar belirtildi:

"Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır."

S.E'nin ölümü hakkındaki soruşturmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, kadına yönelik şiddet eylemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özenle soruşturulduğu, soruşturmanın gizliliğine dikkat edilerek toplanan tüm delillerin incelendiği aktarıldı.