Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Ekrem Yeter' kararı başvurusu
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Ekrem Yeter' kararı başvurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Ekrem Yeter' kararı başvurusu

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Ekrem Yeter' kararı başvurusu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:36 Kaynak: İHA
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