Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:19 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı. - ANKARA
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Son Dakika! Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı
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