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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin...

51 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:19 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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