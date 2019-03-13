Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetö Soruşturması Kapsamında 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı...
6 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 11'i yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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