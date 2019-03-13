Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetö Soruşturması Kapsamında 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetö Soruşturması Kapsamında 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı...

6 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetö Soruşturması Kapsamında 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 11'i yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:37 Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel
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