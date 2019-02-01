Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki Fetö Yapılanması Soruşturmasında, Daha Önce...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verildi.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verildi
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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