Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki Fetö Yapılanması Soruşturmasında, Daha Önce...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki Fetö Yapılanması Soruşturmasında, Daha Önce...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki Fetö Yapılanması Soruşturmasında, Daha Önce..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Ankara, Başsavcı, Güncel
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