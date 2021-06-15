Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının...
15.06.2021 08:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA
Son Dakika 09:24 Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı 09:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı 09:19 Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar 09:14 Restoranı basan grup CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopasıyla saldırdı 09:08 Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı dış basın çarpıtarak yayınladı 00:58 Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor 00:10 Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi 22:55 Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu