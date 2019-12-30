Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını bildirdi.
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