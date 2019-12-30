Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını bildirdi.

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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