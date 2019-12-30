Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek,... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek,...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:36 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz." dedi.
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