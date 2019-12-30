Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek,... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek,...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek,..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz." dedi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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