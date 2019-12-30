Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, '2019 yılında FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame... - Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "2019 yılında FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "2019 yılında FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "2019 yılında FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı" dedi. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti