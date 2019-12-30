Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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