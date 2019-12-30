Son Dakika › Güncel › Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör... - Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019'da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.
Son Dakika Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi