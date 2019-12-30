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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir mücadeledir.
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir mücadeledir.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir mücadeledir. Hem devletimiz hem milletimiz için. Bu terör örgütü ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Kontrolünün de dışarıda olduğunu biliyorsunuz. Bu terör örgütünün ülkeye veremeyeceği zarar yok. Bunlar bukalemun gibi. Her kılığa giriyorlar ve ülkeye her türlü kötülüğü yapacak durumdalar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu terör örgütüne yönelik kararlı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz" dedi. - ANKARA
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