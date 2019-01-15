Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 50...
40 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:37 Kaynak: AA
Palu Ailesine Bir Şok Daha! Cinsel İstismar Soruşturması Derinleşiyor
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
Son Dakika! İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti
Melih Gökçek, CHP'li Gamze Taşçıer'e Twitter'dan Yüklendi