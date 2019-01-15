Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 50...

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 50...

40 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 50..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:37 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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