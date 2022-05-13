Ankara'da 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi

13.05.2022 10:45
Ankara'da 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda, bir kamyonetin kasasında 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda, bir kamyonetin kasasında 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir araçla kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Tüm hareketleri izlenen araç durdurularak operasyon düzenlendi.

Aracın kasasında sebze kasalarının altına gizlenmiş çuvallar içinde 1 ton 400 kilogram kaçak tütün bulundu.

Tütüne ve araca el konuldu. Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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Tragger, Ticaret, Ankara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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