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Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı

11.12.2021 12:09
Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyetinin, Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, operasyonel birimlerce 1 Ekim-30 Kasım 2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 939 kişiden 339'unun etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerce teşhis ve beyan edilen 3 bin 7 kişiden 840'ının da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı - Son Dakika
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