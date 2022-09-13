Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına devam edildi

13.09.2022 15:24
Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına devam edildi

Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazada, EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazada, EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çiçek katılmadı, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, ara celsede tutuklanan sanık Çiçek'in, itiraz üzerine Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini bildirdi.

Söz alan müşteki avukatları, sanığın kaza anına kadar telefonuyla ilgilendiğini, bu durumun kamera kayıtlarında sabit olduğunu öne sürerek, bu nedenle kazanın "taksirle ölüme sebebiyet verme" olarak değil, "kasten ölüme sebebiyet verme" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avukatlar, sanık Çiçek'in tutuklu yargılanmasını istedi.

Kazada iki bacağını kaybeden müşteki Nurullah Çankal, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ampute oldum. Sadece bacaklarımı kaybetmedim, iç organlarım da zarar gördü. Koluma platin takıldı. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden Hatice Akcabayır'ın babası Mehmet Akcabayır da sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Çiçek'in, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartının devamına hükmederek, duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edilen Çiçek hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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