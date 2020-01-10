Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1... - Son Dakika

Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1...

6 saat önce

Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1 lira 25 kuruş olarak devam edecek.

Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1..., System.String[]

Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1 lira 25 kuruş olarak devam edecek. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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