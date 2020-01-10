Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1... - Son Dakika

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Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1...
6 saat önce
Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1 lira 25 kuruş olarak devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1 lira 25 kuruş olarak devam edecek. - ANKARA
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