Ankara'da 1 saatte 54 araca, 46 bin 162 lira hız cezası - Son Dakika

ANKARA'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik denetlemeleri arttı. DHA ekibi, Ankara sokaklarındaki denetimleri gezici radar aracının içinde takip etti. Radar aracında 1 saatte hız sınırını aşan 54 araca 46 bin 162 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda denetimleri arttırdı. Kentin giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında, kimlik, hız, kapasite ve maske kontrolleri yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler durdurularak, yolcuların maske takıp takmadıkları, firmaların hijyen kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.HIZ YAPANLARLARA CEZA YAĞDIÖzellikle şehir içinde sürücülerin aşırı hız yapmalarının önüne geçmek için, bazı noktalarda sabit radar uygulamaları yapılırken, gezici radar araçları da şehir içinde uygulama yaptı. DHA ekibi de yaklaşık 1 saat, gezici radar aracı içinde yapılan uygulamaları takip etti. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Ankara Bulvarı'ndaki denetimlerde sürücülerin çoğunun, otomobiller için 82, kamyon ve kamyonetler için 70 kilometre olan hız sınırına uymadıkları görüldü. Radar aracı ile 1 saat içinde hız sınırının aşılma oranına göre 2 araca 576 lira, 29 araca 17 bin 342 lira, 23 araca 28 bin 244 lira olmak üzere toplamda 54 araca 46 bin 162 lira para cezası uygulandı. Cezalar anında sürücülerin e-devlet uygulamalarına gönderildi.'ANKARA'DA GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI'Alınan tedbirler konusunda bilgi veren Ankara Trafik Denetlemeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür , Ankara'da kurban bayramı nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğu için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu uygulamalar seyir halinde ve vatandaşları durdurmak şeklinde yapılıyor. Vatandaşları, gidecekleri yerlere daha güvenli gitmeleri için hız, emniyet kemeri ve diğer trafik kuralları konusunda uyarıyoruz. Personelimizin uygulamaları bu şekilde devam ediyor" dedi.'OTOMOBİLLERDE 4 YOLCU SINIRLAMASI VAR'

Pandemi nedeniyle geçen yıllara oranla trafik yoğunluğunun az olduğunu belirten Gür, "Vatandaşlarımız geçen bayramda aileleri ile buluşamamıştı. Bu bayramda buluşacaklar. Sürücülerin hız konusunda duyarlı olmalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını ve özellikle otomobillerde fazla yolcu taşımamalarını istiyoruz. Fazla yolcu bulunan sürücülere cezai işlem uygulamak zorunda kalıyoruz. Otomobillerde 4 kişi sınırlaması var. Ayrıca ön koltukta kucakta çocuk taşınmaması ve bir kişiden fazla yolcu bulunan araçlarda maske kullanımı konusunda da sürücüleri uyarıyoruz" diye konuştu.