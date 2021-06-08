1 ton 610 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 610 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ'da bir adreste kaçak tütün bulundurulduğu bilgisini edindi.
Adrese düzenlenen operasyonda 1 ton 610 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Tütünlerin sahibi olduğu belirlenen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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