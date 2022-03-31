Ankara'da 10-24 Mart arasındaki asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 23 kişiden 419'u tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 23 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde, 10-24 Mart arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 541 bin 100 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 23 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 419'u tutuklandı.

Kontrol edilen 312 bin 253 otomobilden 18'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 71 motosiklet ve 44 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 245 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 3 bin 299 paket kaçak sigara, 45 kurusıkı tabanca, 65 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 669 fişek, 33 belgesiz av tüfeği ile 100 kesici ve delici alet ele geçirildi.