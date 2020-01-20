Ankara'da 10,5 kilo eroinle yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Ankara'da 10,5 kilo eroinle yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı
6 saat önce
Ankara'da düzenlenen operasyonda 10 kilo 500 gram eroinle yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Ankara'da düzenlenen operasyonda 10 kilo 500 gram eroinle yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Aydınlıkevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Afganistan uyruklu M.R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
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