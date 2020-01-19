Ankara'da 10,5 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 10,5 kilogram eroin ele geçirildi

54 dakika önce

ANKARA'da, Afganistan uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda 10,5 kilo eroin ele geçirildi.

Ankara'da 10,5 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

ANKARA'da, Afganistan uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda 10,5 kilo eroin ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.R.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, gece yarısı M.R.A.'nın evine operasyon düzenledi. Baskında 10,5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.R.A.'nın emniyetteki islemleri sürüyor.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:54 Kaynak: DHA
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