Üye Girişi
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

26.06.2021 10:43
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da polisin şafak vakti 10 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin şafak vakti 10 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkent'te uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 10 adrese sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan baskında evler, didik didik arandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Evlerinde uyuşturucu tespit edilen 4 kişi 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti yapan, sağlayan, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.


Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi 10:32 İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu 10:27 Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Avukatın etek boyuna karışan hakim için karar verildi 10:15 Avukatın etek boyuna karışan hakim için karar verildi
Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek 10:00 Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı 09:54 Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık 09:34 Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık
Fare deliğinden giren hırsız minibüsü soydu! O anlar anbean kamerada 09:21 Fare deliğinden giren hırsız minibüsü soydu! O anlar anbean kamerada Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak 21:14 Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak

Son Dakika Haberleri
10:47 Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler
10:32 İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi
10:30 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak
10:26 Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu
10:23 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
10:14 Avukatın etek boyuna karışan hakim için karar verildi
09:56 Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif
09:34 EURO 2020 heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor
09:33 Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık
09:31 Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı         
10:24
Bu haftanın kazananı borsa, altın ve euro olurken, dolar kaybetti Bu haftanın kazananı borsa, altın ve euro olurken, dolar kaybetti         
10:01
Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif         
09:57
Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim         
09:36
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal görüntüler! Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdi İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal görüntüler! Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdi         
18:19
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 10:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement