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Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

14.02.2022 07:05

Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 ayrı eve girerek kıymetli eşyaları çalan şüpheli 1 ay süren izleme ve sürme çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 ayrı eve girerek kıymetli eşyaları çalan şüpheli 1 ay süren izleme ve sürme çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde gece saatlerinde 10 ayrı müstakil ev ve villalara girerek vatandaşların kıymetli eşyalarını çalan şüpheli, Yenimahalle ilçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından 1 ay süren izleme ve iz sürme çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğinin E.K., olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli E.K, saklandığı yerde çaldığı otomobil ile ziynet eşyaları beraber yakalandı. Bulunan otomobil ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, polis ekiplerince yakalanan E.K., adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Hırsızlık, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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