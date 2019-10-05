Son Dakika Haberleri: Ankara'da 10 Ekim'deki patlamada ölenler anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da 10 Ekim'deki patlamada ölenler anıldı

56 dakika önce

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Ankara'da 10 Ekim'deki patlamada ölenler anıldı, System.String[]

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.


CHP Malatya İl Teşkilatı, 1O Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler mezarlarını ziyaret etti. Partililer ve hayatını kaybedenlerin aileleri bazı dernek ve STK ' temsilcileri mezarlara karanfil bırakarak, dua etti.


Daha sonra bir konuşma yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "4 yıl önce bu gençlerimiz Malatya'da ve Türkiye'nin çeşitli İllerinde Ankara güzel şeyler olsun diye, bu ülkeye barış gelsin diye gittikleri Ankara Garında bir katliam ile karşılaştılar maalesef Malatya'da giden 12 kardeşimiz canımızı kaybettik. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak bu acıyı derinde yaşayan bir aile olduk. Maalesef bugün birlikte mücadele ettiğimiz genç kardeşlerimizi o gün bizde koparıp aldılar. Adeta et ile tırnağı birbirinden ayırdılar. Bu aileler açısından daha çok zor bir süreç oldu. Bu 4 yıl boyunca onların acıları hiç dinmedi dinmesi de de mümkün değil" dedi.


Bu davanın bütün bağlantıları ile birlikte sonuçlanması talebinde bulunduklarını da dile getiren Kiraz," arkasındaki güçlerin orta çıkarılmadığını görüyoruz. Yargılama sürecin çok uzadığını görüyoruz. Ülkede demokrasi adına barış adına herkesin vicdanında yer bulması noktasında bu davanın bütün bağlantıları ile birlikte sonuçlanması noktasında talebte bulunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Efeler İlçe Başkanı, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı
90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor Erdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti Yurt dışı çıkış harç pullarının değişim süresi 31 Ekim'e uzatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:27:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 10 Ekim'deki patlamada ölenler anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]