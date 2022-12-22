Sevgilisine oğullarını öldürten cani annenin cezası belli oldu - Son Dakika
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Sevgilisine oğullarını öldürten cani annenin cezası belli oldu

22.12.2022 18:17
Sevgilisine oğullarını öldürten cani annenin cezası belli oldu

Ankara'da 10 yıl önce iki oğlunun öldürülmesi için azmettiren anne Fahriye Ertürk Güler ile çocukları öldüren sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun yargılandığı davada anneye indirimsiz 48 yıl hapis cezası verildi.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu anne Güler, erkek arkadaşı Terzioğlu ve oğlu Arman Terzioğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verildi. Sanık İbrahim Terzioğlu, hazırlık aşamasındaki ifadesinin değiştirildiğini iddia ederek, mahkeme huzurundaki savunmasının dikkate alınmasını istedi.

"ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BİLGİM YOK"

Sanık Arman Terzioğlu da "Lehimize olabilecek delillere ne iddianamede ne de mütalaada yer verildi. Suçsuz olduğum en başında beri herkesin malumudur, bu nedenle beraatımı istiyorum." dedi.

Sanık anne Fahriye Ertürk Güler ise çocukları Oğulcan Bertan Karaoğlu ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'ndan şiddet gördüğünü, bu durumu sevgilisi İbrahim Terzioğlu'na anlattığını belirterek, şu savunmayı yaptı: "Olay tarihinde İbrahim'in getirdiği uyku ilacını Barış'a verdim ama kafasına demirle vurmadım. Çocuğun öldürüldüğünü keşifte öğrendim. Barış'ı canice hisle öldürttüğüm belirtilmişse de bunu kabul etmiyorum. Diğer oğlum Oğulcan ise 16 Şubat 2010'da evden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alamadım, ölümüyle ilgili bilgim yok." Beyanların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

CEZALAR BELLİ OLDU

Buna göre, sanık İbrahim Terzioğlu, iki kardeşi "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne Fahriye Ertürk Güler "öldürmeye azmettirmek" suçundan "haksız tahrik indirimiyle" 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İbrahim Terzioğlu'nun oğlu Arman Terzioğlu da Özgür Çağkan Barış Karaoğlu cinayetine yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edildi.

CESETLERİ BAHÇEDE BULUNMUŞTU

İddianameye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kurulan özel ekip, 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabileceğine ilişkin delillere ulaşmış, bu kapsamda çocukların annesi Fahriye Ertürk Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve oğlu Arman Terzioğlu 8 Ekim 2021'de gözaltına alınmıştı. Anne Güler, ifadesinde, çocukları öldürdükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmişti. Diğer şüphelilerin de aynı yöndeki itirafları üzerine başlatılan kazı sonucunda Karaoğlu kardeşlerin cesetlerine ulaşılmış, üç sanık hakkında da dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisine oğullarını öldürten cani annenin cezası belli oldu - Son Dakika

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