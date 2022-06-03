Ankara'da 100 çevre fotoğrafı 'Çevre Haftası' için sergide

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), çevre ve doğa alanındaki ödül alan kareler dahil 100 fotoğrafı '1-7 Haziran Çevre Haftası' için sergiledi.

Kızılay Metrosu Sergi Salonu'ndaki açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve TFMD Başkanı Rıza Özel katıldı. Sergide TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda çevre ve doğa alanında ödül alan, bakanlığın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Fotoğraf Yarışması'nda derece alan ve bakanlık tarafından sergilenmesi istenilenlerin de yer aldığı 100 fotoğraf yer aldı.

Bakan Yardımcısı Demirtaş, serginin doğal güzelliklerin yanı sıra insanlığın çevreye verdiği zararın kayda alınması açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Bu sergimizde yılın başarı ödülünü alan 100 fotoğrafı hep beraber seyredeceğiz. Yaşadığımız bu döneme ait çevreyi ilgilendiren doğal güzelliklerin yanında insanoğlu olarak bizlerin çevreye verdiği zararlarla ilgili olarak bir kayıt düşmek durumunda çok kıymetli. Gelecek nesillere, bizden sonra çevremizi ve tabiatımızı emanet edeceğimiz geleceğin gençlerine de bu fotoğrafları da birer belge olarak bırakacağız" dedi.TFMD Başkanı Özel de Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın, Türk medyasında en prestijli ödüllerden olduğunu belirterek, "Bu yarışma içerisinde biz 15 yıldır çevreye olan hassasiyetimizle çevre fotoğraflarını ödüllendirmeye başladık, ayrı bir kategoride. Bu sayede Türkiye'nin çevresel konular ve doğal güzellikleri ile ilgili elimizde en büyük fotoğraf arşivi var. Son 3 yıldan bu yana da Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan 'ın 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek adına bu projeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Demirtaş ile Özel, sergideki fotoğrafları inceledi.

Görüntü dökümü:

- Açılış töreni

- Bakan Yardımcısı Demirtaş'ın konuşması

- TFMD Başkanı Özel'in konuşması

- Sergi gezisi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Vuslat AY- Celal ATALAY/ ANKARA,