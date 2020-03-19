Ankara'da 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

Ankara'da 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı dolandırıcı yakalandı

6 saat önce

Başkentte 103 suçtan aranan ve 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı dolandırıcı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Ankara'da 103 suçtan aranan

Başkentte 103 suçtan aranan ve 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı dolandırıcı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı Serkan Onur Özdemir'i takibe aldı.

Ekipler, takip sonucu Özdemir'i Çankaya'daki evinde yakaladı.

Yapılan aramada Özdemir'in üzerinde fotoğrafının bulunduğu sahte sürücü belgesi de ele geçirildi.

Özdemir'in, 383 suç kaydının bulunduğu, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 suçtan arandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Onur Özdemir, Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:32 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:16:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]