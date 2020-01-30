Ankara'da 105 bin 600 liralık sahte banknotla yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 105 bin 600 liralık sahte banknotla yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan otomobille getirilen sahte banknotların başkentte piyasaya sürüleceği bilgisini edinen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Zanlılara ait 34 RG 3234 plakalı aracı takibe alan ekipler, otomobili Akıncılar gişesi girişinde durdurdu.
Otomobildeki aramada 50 liralık banknotlar halinde 105 bin 600 liralık sahte para ele geçirildi, araçtaki Halil T, Masum I. ve N.Ş. isimli kadın gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.