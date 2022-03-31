Ankara'da 11 hırsızlık olayını aydınlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da 11 hırsızlık olayını aydınlatıldı

31.03.2022 00:32
Ankara'da 11 hırsızlık olayını aydınlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 23 - 29 Mart 2022 tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması şümulunda yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde, Jandarma Suç Asayiş Timlerince dokuz faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken 2 hırsızlık olayı failleri suçüstü yakalandı. Meydana gelen toplam 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 12 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

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Jandarma, Ankara, JASAT, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 11 hırsızlık olayını aydınlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 11 hırsızlık olayını aydınlatıldı - Son Dakika
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