Son Dakika Haberleri: Ankara'da 11 İlçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kullanılan Oylarının Yeniden Sayımı Devam...

Ankara'da 11 İlçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kullanılan Oylarının Yeniden Sayımı Devam...

1 saat önce

Ankara'da 11 ilçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oylarının yeniden sayımı devam ediyor.

Ankara'da 11 İlçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kullanılan Oylarının Yeniden Sayımı Devam..., System.String[]
Ankara'da 11 ilçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oylarının yeniden sayımı devam ediyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:59 Kaynak: İHA

Ankara, Politika
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