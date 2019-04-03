Ankara'da 11 İlçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kullanılan Oylarının Yeniden Sayımı Devam...
1 saat önce
Ankara'da 11 ilçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oylarının yeniden sayımı devam ediyor.
Ankara
'da 11 ilçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oylarının yeniden sayımı devam ediyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:59 Kaynak: İHA
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