Ankara'da 11 milyonu aşkın boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da 11 milyonu aşkın boş makaron ele geçirildi

Başkentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında bir tır içerisinde 11 milyon 500 adet boş makaron ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında bir tır içerisinde 11 milyon 500 adet boş makaron ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde düzenlediği operasyon kapsamında bir tır içerisinde bulunan 11 milyon 500 bin makaronu ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 1 şüpheli de gözaltına alındı. - ANKARA

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