Ankara'da 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ve AŞTİ'de yabancı uyruklulara yönelik uygulama yaptı.

Tespit edilen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.