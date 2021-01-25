Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

25.01.2021 14:43
Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Ankara'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin İran üzerinden yurda giriş yaparak Ağrı, Van ve Ankara'ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Gölbaşı ilçesinde Batman'dan İstanbul'a giden bir otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan kontrollerde pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmenle bu kişilere aracılık ettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan başka bir otobüsü AŞTİ'ye girdiği esnada durduran ekipler, pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin de araçta olduğunu belirledi. Bu kişilere aracılık eden 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği, 4 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti
Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti         
15:07
Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu         
14:56
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
15 gün önce kendisini vuran husumetlisini, şehir meydanında kurşunladı 15 gün önce kendisini vuran husumetlisini, şehir meydanında kurşunladı         
13:58
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı         
13:26
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Cinsel şiddetle mücadele eden partinin lideri kadın milletvekiline tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevden alındı Cinsel şiddetle mücadele eden partinin lideri kadın milletvekiline tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevden alındı         
11:35
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi         
10:45
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 15:13:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei