Son Dakika Haberleri: Ankara'da 13 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü (2)

Ankara'da 13 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü (2)

1 saat önce

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı.

Ankara'da 13 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü (2), System.String[]
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:  

"Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:35 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Melisa'yı Acun'un Eski Karısından Kıskanıyor" Haberlerinin Ardından Şeyma Subaşı Açıklama Yaptı Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Ankara'da Sokak Köpekleri Zehirlendi, Yavaş Sorumluların Bulunması İçin Talimatı Verdi AK Parti, Büyükçekmece İçin Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 03:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 13 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]