Ankara'da 13 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü (2)
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BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:35 Kaynak: DHA
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler."
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