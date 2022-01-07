Ankara'da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri 3 gün önce Çankaya ilçesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Ayrıca konuya ilişkin Kaçakçılık suçundan ve zehirli madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheliyi yakaladı.