Ankara'da 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

21.04.2022 17:20
Ankara'da 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Başkentte narkotik ekipleri, bir otomobilde 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Başkentte narkotik ekipleri, bir otomobilde 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesi çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesi Akıncı gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 14 bin 100 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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