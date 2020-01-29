Ankara'da 14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü.



Olay, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Yenikent'te bir parkta 6 köpek ve 14 kuşu zehirleyerek öldürdü. Zehirlenen köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından hayvanseverler, olayın yaşandığı bölgeye gelerek nöbet tutmaya başladı.



"Belediyeler ceza kapsamına alınmalı"



Yenikent'e gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün akşam Sincan Yenikent'te 6 köpeğimiz ve 14 kuşumuz zehirlendi" dedi.



Özkan, "Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığının, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün personel sayısının artırılmasını da talep etti.



3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verilmişti



Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent Semtinde bulunan Turgut Özal Mahallesi'nde geçen yılın Nisan ayında 16 köpek zehir vererek öldürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde, konuya ilişkin olarak, 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, karar ile birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti. - ANKARA