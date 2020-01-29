Ankara'da 14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika

Ankara'da 14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

19 dakika önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü.

Ankara'da 14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü.


Olay, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Yenikent'te bir parkta 6 köpek ve 14 kuşu zehirleyerek öldürdü. Zehirlenen köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından hayvanseverler, olayın yaşandığı bölgeye gelerek nöbet tutmaya başladı.


"Belediyeler ceza kapsamına alınmalı"


Yenikent'e gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün akşam Sincan Yenikent'te 6 köpeğimiz ve 14 kuşumuz zehirlendi" dedi.


Özkan, "Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığının, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün personel sayısının artırılmasını da talep etti.


3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verilmişti


Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent Semtinde bulunan Turgut Özal Mahallesi'nde geçen yılın Nisan ayında 16 köpek zehir vererek öldürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde, konuya ilişkin olarak, 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, karar ile birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti. - ANKARA

Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:34:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]