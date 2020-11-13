Başkentte 14 yaşındaki çocuğun telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, B.K'yi uzun süre takip eden K.K.K'nin, Çıkrıkçılar Caddesi'nde çocuğu darbederek telefonunu zorla aldığını tespit etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus Meydanı'nda tek başına yürüyen 14 yaşındaki B.K, Çıkrıkçılar Caddesi'ne geldiğinde kendisini takip eden K.K.K'nin saldırısına uğradı.

Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti