Ankara'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 17-19 Eylül tarihleri arasında; Bala ilçesinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu, Gölbaşı ilçesinde 6 Afganistan uyruklu, Akyurt ilçesinde 1 Bangladeş uyruklu, Etimesgut ilçesinde 1 Afganistan uyruklu ve Ayaş ilçesinde 1 Afganistan uyruklu, olmak üzere Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet gereğince kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmene 71 bin 190 TL idari para cezası uygulanırken, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANKARA