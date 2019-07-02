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Ankara'da 15 Temmuz anısına Futbol Turnuvası düzenlendi

1 saat önce

Ankara Geredeliler Derneği tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü' nedeniyle düzenlenen Gerede Köylerarası Futbol Turnuvası başladı.

Ankara'da 15 Temmuz anısına Futbol Turnuvası düzenlendi, System.String[]
Ankara Geredeliler Derneği tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü' nedeniyle düzenlenen Gerede Köylerarası Futbol Turnuvası başladı. 15 Temmuz gazisi olan Dernek Başkanı Cafer Alagöz, "Şehitlerimiz için, gazilerimiz için, vatanımız için ne yapsak azdır" dedi.

Ankara'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü' etkinlikleri kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesi köylerinin katıldığı Gerede Köylerarası Futbol Turnuvası başladı. Ankara Geredeliler Derneği tarafından organize edilen turnuvaya katılım oldukça yoğun oldu. Toplam 40 köyün katıldığı turnuva Samat ve Salur köy takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Altındağ Belediyesinin de sponsor olduğu turnuvanın başlama vuruşunu AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile Ankara Geredeliler Derneği Bakanı Cafer Alagöz yaptı.

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Cafer Alagöz, "Toplumumuzda milli birlik ve beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğu bu günlerde 15 Temmuz hain darbe girişimine dur diyen gazilerden biri olarak dernekçe böyle bir organizasyon yapmak istedik" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin toplumda özellikle gençlere iyi anlatılması ve aktarılması gerektiğine dikkat çeken Alagöz, "Biz de dernek olarak hem böylesi bir gayret içinde olmayı hem de gençlerimizle kaynaşmayı hedef aldık. Amacımız sadece bilgisayar başında vakit geçiren gençlik değil, çevresindeki olaylara da duyarlı bir Gerede gençliğinin yetişmesidir' şeklinde konuştu.

Milletvekili Fehmi Küpçü de turnuvada yer alan gençlere başarılar dileyerek, "Ankara Geredeliler Derneği, Gerede Köylerarası Futbol Turnuvası'nı bu yıl ilk kez gerçekleştiriyor. Oynanacak tüm maçların kazasız, belasız ve sakatlanmalara yol açmadan tamamlanmasını temenni ediyorum. Çünkü bu turnuvanın amacı gençlerimiz arasında kaynaşmayı ve birlikteliği sağlamlaştırmaktır" diye konuştu.

Haftanın her günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek turnuva Ağustos ayının ilk haftası oynanacak final karşılaşması ile sona erecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
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