Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı - Son Dakika

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

ANKARA'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde '15 Temmuz Şehitleri Anma ve Mevlit Programı' düzenlendi.

ANKARA'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde '15 Temmuz Şehitleri Anma ve Mevlit Programı' düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, Ankara Beştepe Millet Camii'nde gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu ilahiler seslendirdi. Gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Ali Erbaş, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı. Başkan Erbaş, duasında "15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı - Son Dakika
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