Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

14.05.2022 00:57
Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanan 15 yabancı uyruklu göçmen Jandarma Ekiplerinin yaptıkları kontrollerden sonra otobüsle Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi. - ANKARA

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Jandarma, Hisarcık, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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