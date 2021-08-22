Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu darp ettikten sonra videosunu paylaşan R.D. ve T.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu H.A.'yı darp ettikten sonra videosunu paylaşan R.D. ve T.Y., çıkarıldıkları mahkemece; çocuğun cinsel istismarı, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk T.Y. ile yaşı büyük şüpheli R.D.'nin; çocuk mağdure H.A.'yı, 'darp edip elbiselerini zorla çıkartarak çıplak vaziyette videosunu çektikleri ve yayınladıkları' iddialarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli R.D. ile suça sürüklenen çocuk T.Y. 'çocuğun cinsel istismarı, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği' suçlarından tutuklama istemiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 22.08.2021 günü tutuklanmışlardır. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA