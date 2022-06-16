Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

16.06.2022 09:47
Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ankara'da 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince farklı ilçelerde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ankara'da 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince farklı ilçelerde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Çubuk, Etimesgut, Haymana, Mamak, Sincan, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Araştırma, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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