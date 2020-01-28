Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişiye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişiye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika Dünya

Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişiye 10'ar yıl hapis cezası

6 saat önce

Ankara'nın Batıkent mahallesinde 16 sokak köpeğini zehir vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişiye 10'ar yıl hapis cezası, System.String[]

Ankara Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirle öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 3 kişi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada yargılanan 3 kişi, "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından 10'ar yıl hapis ile 15'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

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Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:46 
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