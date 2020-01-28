Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişiye 10'ar yıl hapis cezası

Ankara Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirle öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 3 kişi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada yargılanan 3 kişi, "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından 10'ar yıl hapis ile 15'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi.