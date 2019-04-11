Ankara'da 16 Sokak Köpeğinin Zehirlenerek Katledilmesiyle İlgili 3 Zanlının Tutuksuz Yargılanmasına...
2 saat önce
Ankara'da 16 sokak köpeğinin zehirlenerek katledilmesiyle ilgili 3 zanlının tutuksuz yargılanmasına savcılık itiraz etti.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:55 Kaynak: İHA
'da 16 sokak köpeğinin zehirlenerek katledilmesiyle ilgili 3 zanlının tutuksuz yargılanmasına savcılık itiraz etti - ANKARA
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
Ece Seçkin Sokak Köpeklerinin Zehirlenmesine Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi