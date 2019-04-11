Son Dakika Haberleri: Ankara'da 16 Sokak Köpeğinin Zehirlenerek Katledilmesiyle İlgili 3 Zanlının Tutuksuz Yargılanmasına...

Ankara'da 16 Sokak Köpeğinin Zehirlenerek Katledilmesiyle İlgili 3 Zanlının Tutuksuz Yargılanmasına...

2 saat önce

Ankara'da 16 sokak köpeğinin zehirlenerek katledilmesiyle ilgili 3 zanlının tutuksuz yargılanmasına savcılık itiraz etti.

Ankara'da 16 Sokak Köpeğinin Zehirlenerek Katledilmesiyle İlgili 3 Zanlının Tutuksuz Yargılanmasına..., System.String[]
Ankara'da 16 sokak köpeğinin zehirlenerek katledilmesiyle ilgili 3 zanlının tutuksuz yargılanmasına savcılık itiraz etti - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:55 Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa
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