Ankara'da 161 bin 845 dekar tarım arazisi suyla buluşacak - Son Dakika
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Ankara'da 161 bin 845 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı sulama sezonunda Ankara ve ilçelerinde 161 bin 845 dekar tarım arazisinin sulanacağını ve ülke ekonomisine 105 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ankara'da 161 bin 845 dekar tarım arazisi suyla buluşacak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı sulama sezonunda Ankara ve ilçelerinde 161 bin 845 dekar tarım arazisinin sulanacağını ve ülke ekonomisine 105 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı sulama sezonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. DSİ'den yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir" ifadelerine yer verildi.

2020 yılı sulama sezonuna ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, "Bu kapsamda Ankara'da 1 Nisan 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Ankara ilimiz ve ilçelerimizde toplam 161 bin 845 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Ankara il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 161 bin 845 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 105 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" denildi.

SULAMA PROJELERİNE DE YER VERİLEN AÇIKLAMADA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Ankara ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Ankara Kalecik Barajı Cazibe Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 24 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 16 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ankara ilimizde diğer en bir önemli proje de Ankara Ayaş Asartepe Sulaması'dır. İş kapsamında 15 bin 460 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 10 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Açıklamada DSİ'nin ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Devlet Su İşleri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:30 Kaynak: İHA

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